تركاوي يختتم زيارته لشمال كردفان بتفقد مشروع خور أبو حبل

الخليج 365 :
اختتم دكتور عبد القادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية الاتحادي المكلف والوفد المرافق زيارته لولاية شمال كردفان التى استمرت لمده ثلاثة ايام تفقد مشروع خور ابوحبل الزراعي بشمال كردفان.
ووقف الوزير على عمليات الصيانة والتاهيل للقنوات والطرق والمعابر وعمليات الري والزراعة، كما استمع سيادته خلال لقائه مع المزارعين وإدارة المشروع الى تنوير حول سير الموسم والتحديات التى تواجه المشروع.
وأمن الوزير على القضايا التى طرحت فى اللقاء موكدا السعي لمعالجتها، قائلا” إن مشروع ابوحبل هو احد المشروعات المهمة التى تركز عليها الوزارة الاتحادية فى توفير الأمن الغذائي”،مؤكداً العمل على تاهيليه وتطويره وزيادة مساحته المزروعة مع تطبيق كل التقانات الحديثة التى تزيد الإنتاج.
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