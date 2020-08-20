إتحاد العاصمة الجزائري يكشف حقيقة مفاوضاتهم مع نجم اهلي بوعريج (الغربال)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نفى عنتر يحيى، المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، الشائعات التي راجت مؤخرا حول تفاوضه مع اللاعب السوداني، محمد عبد الرحمن يوسف “الغربال”، مهاجم أهلي البرج.

وقال يحيى، خلال ندوة صحفية، اليوم الأربعاء: “لدينا قائمة تضم عدة لاعبين، نراقب أوضاعهم في الوقت الحاضر، للحصول على خدماتهم خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية”.

وتابع: “البعض ينشر الشائعات حول اتصالنا بالمهاجم السوداني، عبد الرحمن يوسف “الغربال”، ومن هذا المنبر أؤكد أننا لم نتفاوض معه أبدا، ولم نتصل به”.وأضاف الدولي الجزائري السابق: “أؤكد أنني لست هنا لأبيع الأحلام لأنصار اتحاد العاصمة، بخصوص الفوز بلقب إفريقي.. لكننا سنعمل بجدية لتحقيق ذلك”.

وختم: “لدينا جهاز فني على أعلى مستوى، وهو ملائم لطريقة عملنا، وللمشروع الذي نطمح لإنجازه في السنوات المقبلة”.