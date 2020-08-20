عزل سوداكال من مجلس المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بدأ عدد من أعضاء مجلس المريخ ترتيبات تهدف إلى “عزل سوداكال” من إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، ومخاطبة اتحاد الكرة بالقرار. وقال مصدر موثوق “إن أغلبية أعضاء المجلس أبدوا استياءهم من طريقة إدارة سوداكال للنادي، واتخاذه لقرارات

فردية في عديد من الملفات، من بينها التعاقد مع المسلمي وإعفائه وإعادته والتراجع عنه، والتعاقد مع خشارم وإعفاء المدير التنفيذي. وأضاف المصدر: “أعضاء المجلس يؤمنون تماماً بأن سوداكال أصبح تحت مسمى رئيساً للنادي بنفس وضعيةمحمد الشيخ مدني التي تمت بعد أن خاطب مجلس إدارة اتحاد الكرة لإضافته للمجلس، وبالتالي من حق الأعضاء إرسال خطاب لاتحاد الكرة بإلغاء إضافة سوداكال للمجلس”.