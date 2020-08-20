لن يحدث التغيير في الهلال اذا لم نودع مجالس (الفول فولي) ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• حذرتُ قبل ايام في مقال سابق من إيقاف تدريب فريق الكرة بنادي الهلال وتسريح لاعبيه عقب تجميد النشاط للمرة الثانية ..

• وفي ذات الوقت ظل الاتحاد الافريقي يرتب لإستئناف منافساته في توقيت مبكر من الموسم الجديد .. بعد أن نجح في وضع برنامج ضاغط لمبارياته المتبقية في الموسم الحالي ..

• الهلال حالياً يعيش فراغ اداري عقب انتهاء فترة المجلس السابق .. ولم يقوم الاتحاد العام بتعيين لجنة تطبيع لملء هذا الفراغ حتى هذه اللحظة ..

• ونادٍ مثل الهلال سيتأثر بهذا الفراغ خاصة وانه في حاجة الى ميزانية يومية لتسيير النشاط ..

• ومن سيدفع مرتبات وحوافز اللاعبين في ظل الفراغ الاداري وعدم تعيين لجنة التطبيع ..

• ندرك جيداً ان المكتب التنفيذي بنادي الهلال هو الجهة الوحيدة حالياً التي تقف على كل صغيرة وكبيرة .. إلا انه لا يملك المال حتى يسدد به مرتبات اللاعبين ..

• وهذا النظام موجود في جميع الأندية العالمية .. وظل يحقق نجاحاً كبيراً نسبة لأن تلك الأندية تملك ميزانيات مالية ضخمة ولن تتأثر بذهاب أو بقاء مجلس ادارة النادي ..

• كما هذه الاندية تعتمد على استثماراتها وأسهم شركاء النادي .. الى جانب عملية تسويق اللاعبين عبر مكتب موجود في النادي ..

• ما أود قوله أنه لا يوجد حاليا في العالم ما يسمى (مجلس الفرد الواحد) الذي يتكفل بكل منصرفات النادي .. وبالتالي يملك الحق في تسجيل وشطب اللاعبين .. وأحيانا وضع تشكيلة المباريات ..

• لذلك لن يواجه المكتب التنفيذي بنادي الهلال أي مشكلة حال توفر ذلك النظام في الهلال .. وهذا النظام ليس حكراً على الهلال بل موجود في معظم الأندية السودانية بداية من الوصيف الدائم ..

• ظللت أكرر جملة (التغيير الحقيقي) قادم للديار الزرقاء .. لذلك يجب ان يتجه المجلس الجديد العمل على الاستفادة من استثمارات الهلال في تسيير شؤون النادي .. وكذلك العمل على ايجاد استثمارات جديدة حتى نودع مجالس (الفرد الواحد) ..

• واذا لم يضع المجلس الجديد الذي سيقود الهلال عقب فوزه في الانتخابات القادمة .. خطوة الاستفادة من الاستثمارات وتسويق اللاعبين سنظل نحرث في البحر ..

((صمت اخير)) ..

• يجب أن نودع مجالس (الفول فولي) ..