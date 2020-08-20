إغتصاب طفلة عمرها 8 بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوقفت شرطة حماية الأسرة والطفل قاصرا بتهمة اغتصاب طفلة عمرها 8 سنوات بمنطقة المايقوما.

وحسب مصادر (السوداني) فإن والد الطفلة لاحظ عليها علامات غير طبيعية، وبعد الكشف عليها تأكد من تعرضها لعملية اغتصاب، وبالتحقيق معها أرشدت على المتهم، وأضافت المصادر أن والدها أخطر شرطة حماية الأسرة والطفل بالحادثة، فأوقفت المتهم البالغ من العمر 13 عاماً، ودونت ضده بلاغاً بالاغتصاب، عطفاً على تأكيد قرار الطبيب للواقعة.

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