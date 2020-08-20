شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن العراقي عماد محسن، المهاجم السابق لفريق الهلال عن تقديمه شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد الأزرق. عن طريق وكيله وقال محسن وفق مصادر مقربه منه ان الشكوي تشمل مرتبات عدة اشهر لم يقوم رئيس النادي بدفعها ويطالب محسن بمبلغ 60 ألف دولار عبارة عن متبقي مستحقاته بطرف الهلال، بالإضافة لفوائد تأخير وأتعاب محاماة وخلافه ليصل المبلغ ل80 ألف دولار. وانضم عماد للهلال في التسجيلات التكميلية الماضية من نادي الشرطة العراقي، في صفقة كلفت النادي 350 ألف دولار، وقضى اللاعب فترة قصيرة أحرز خلالها هدفاً واحداً من ركلة جزاء في شباك الأهلي عطبرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة بخصوص شكوي العراقي عماد محسن للفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.