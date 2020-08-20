هل ينفض سوق القوقو؟.. بقلم ياسر الفادني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أسماء الأسواق عندنا كثيرة.. نختار لها مفردات عجيبة وغريبة، مثال لذلك، سوق أم دفسو … سوق النقعة، سوق أبرم طاقتك هذا يوجد في الجنينة، سوق القوقو.. وسوق القوقو يعني سوق الملابس المستعملة أو بعبارة… المرحوم قدرك.. ولهذه التجارة عدة أسواق لكن في الخرطوم أشهرها في سوق ستة، هذه الأسواق تمتاز بالسعر الرخيص وكثرة الرواد، ملابس كالجبال توضع ويصيح مروجوها بالمايكروفونات المحمولة لجذب الزبائن ومنهم من يعرضونها ويتغنون باهازيج بغرض الإلتفات إليهم، تطورت هذه التجارة تجارة القوقو واصبحت لها حتى في مواقع في السيوشيال ميديا..

البلاد الان ومنذ زمن طويل تعرض في هذا السوق للأسف الشديد من بعض الدول التي نجاورها إريتريا مثلا مرة تجدها عدوة ومرة تجدها صديقة كالت للبشير العداء إذ انها أوت بعض الحركات المسلحة التي كانت تؤرق حكومة النظام السابق وهي لازالت الآن تحتفظ ببعض الحركات المسلحة التي تتبع لكيانات في الشرق بل وتساعد في تهريب المنتجات السودانية الي داخلها.. وماخفي أعظم..

إثيوبيا ظلت تعادي البشير وكانت السند الحقيقي لجون قرنق آنذاك وساعدته في تنفيذ هجمات على بعض مناطق الشرق، إثيوبيا الآن احتلت مناطق زراعية سودانية عنوة.. مشاريع مملوكة للمزارعين سودانيين بالقوة بل أطلقت مليشياتها المدعومة من الجيش الإثيوبي وابلا من النيران على قوات سودانية واستشهد نقيب يتبع للقوات المسلحة ومعه آخرين، إثيوبيا الان حتى في مسألة سد النهضة توجه نظرها الواضح الى مصر ولايهمها السودان…

أما مصر فحدث ولاحرج تحتل جزءا كاملا من أراضينا مثلث حلايب كل الحكومات التي سبقت وحتى هذه الحكومة الحالية لم تحسم هذا الملف الحيوي فالمدارس هناك مصرية… الخدمة التي تقدم للمواطنين مصرية وكل ما يأتينا وفد مصري نصر ونقول في إطار العلاقات الأزلية التاريخية بين الشعبين وهكذا ظلت هذه العبارة تقال في كل حقبة وننسى أن لنا منطقة سودانية بأكملها محتلة..

جنوب السودان منطقة أبيي تلك القنبلة الموقوتة التي أيضا من سوءات إتفاقية السلام التي بموجبها فصلت جنوب السودان ظلت هذه المنطقة عالقة لا نعرف هل تتبع للسودان أم تتبع لجنوب السودان..

نحن كدولة أصبحنا سلعة لهذه الدول وصرنا كالطيب الذي.. الغنماية تاكل عشاهو.. كل الحقب التى مرت علي هذه البلاد افقدتنا الهيبة وصرنا ناكل الضربات في اللباد… فالدولة القوية يهابها الآخرون والضعيفة توكل علي عينك ياتاجر، عندما احتلت الأرجنتين جزر الفوكلاند التي هي مستعمرة بريطانية تحركت الاساطيل الإنجليزية وفي ساعات تم استرداد الجزر هذه الحملة قادتها إمرأة وهي مارغريت تاتشر.. فيا حكام بلادي لا تفرطوا في شبر واحد ملك للسودان واتمني أن ينفض سوق القوقو علي وجه السرعة.. ولك التحية ياوطن…