غدا .. رئيس الوزراء يوجه خطاب مكاشفة للشعب عبر الاذاعة السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يخاطب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك يوم الجمعة المقبل الشعب السوداني.

وقالت مصادر لـ(السياسي) إن حمدوك ستتم استضافته عبر الإذاعة السودانية وسيلقي خطاباً مهماً يتطرق فيه إلى قضايا الساحة المختلفة.

كما يوجه حمدوك رسالة للشعب بشأن الأحداث الأخيرة أمام مجلس الوزراء والتي تسببت في حالة من الغضب الشعبي إزاء العنف المفرط الذي تم استخدامه تجاه المتظاهرين السلميين في مواكب “جرد الحساب” التي دعت لها لجان المقاومة.

ودفعت خطوة تفريق المتظاهرين من أمام مجلس الوزراء إلى التصعيد من جانب لجان المقاومة بـ”تتريس” وإغلاق العديد من الطرق الحيوية في أحياء ولاية الخرطوم أبرزها بري والديم والكلاكلة وجبرة وأركويت.