القبض على افراد عصابة تتاجر بالاطفال

الخليج 365:

تمكنت إدارة وحدة حماية الأسرة والطفل من فك طلاسم غموض بلاغ اختفاء طفل رضيع واعادته الى حضن والدته في زمن قياسي .

وتعود تفاصيل البلاغ الى تدوين المواطنة (س /ع) ربة منزل تقيم بمايو بلاغ بوحدة حماية الاسرة والطفل بالخرطوم باختفاء طفلها حديث الولادة كانت قد أحضرته الى مستشفى حكومي بغرض العلاج وافادت أن المتهمة (ع/ح) قامت بخداعها وأخذت طفلها بغرض وزنه ومن ثم اختفت عن الأنظار.

واسند مدير وحدة حماية الأسرة والطفل العميد شرطة عبد الملك حسن إبراهيم فور تلقي البلاغ المهمة إلى فريق ميداني متخصص من ادارته للبحث وجمع المعلومات عن المتهمة التي أخفت نفسها .

وتمكن الفريق من تحديد هويتها ومكان اختفائها وتم القبض على المتهمة ومعها متهمين اثنين إمرأه ورجل بمنطقة مايو جنوب الخرطوم ، وتم العثور على الطفل الرضيع بحوزة المتهمة وبالتحري معها إدعت بأن الطفل ابنها وتم تحويلها الى الكشف الطبي واتضح انها لم تنجب وتم عرض الطفل على الشاكية التي تعرفت عليه وهو بصحة جيدة بعد اجراء الكشف الطبي اللازم عليه وعند مواجهة المتهمة بالأدلة اقرت بالاتهام المنسوب اليها واعترفت بأنها اخذت الطفل بغرض الاتجار به وبيعه لامرأة تقيم بمنطقة امدرمان تم القبض عليها ايضا واخضاعها للتحري و توطئة لتقديم المتهمين للعدالة .