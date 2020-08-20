عاجل: الحركة الشعبية شمال تعلن انسحابها من جلسة التفاوض اليوم اعتراضا على رئاسة حميدتي للجانب الحكومي

أعلنت الحركة الشعبية شمال جناح الحلو، انسحابها من الجلسة التفاوضية صباح اليوم “الخميس” في مدينة “جوبا” عاصمة دولة جنوب السودان إعتراضاً على قيادة نائب رئيس المجلس السيادي لوفد التفاوض وقالت في بيان “نحن لا
نقبل بقيادة قائد قوات الدَّعم السَّريع ورئاسته لوفد الحكومة الإنتقالية” وتتهم الحركة في بيان قوات الدعم السريع بارتكابها انتهاكات وصفتها بـ”البشعة ” ضد المواطنين العُزَّل في مدن و أرياف السودان، ما يجعل قائد قوات الدَّعم السريع يفتقد للحياد وهو غير مؤهَّل لقيادة وفد التفاوض بحسب البيان .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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