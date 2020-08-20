عربي: مستعدون للتعاون مع جميع القوى السياسية

أكد والي ولاية شمال دارفور، محمد حسن عربي، استعداد حكومة الولاية للتعاون مع جميع القوى السياسية بالولاية، من اجل توحيد الرؤي والبرامج والجهود وتحقيق الاستقرار الشامل والنهوض بالولاية في كافة المجالات. Advertisements والتقى عربي بمقر الحكومة بالفاشر أمسبحسب صحيفة السوداني، بوفد حركة جيش تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، برئاسة محمد يوسف أبوحريرة وأثنى الوالي على اتفاق الترتيبات الامنية وعده خطوة مهمة في طريق السلام بالبلاد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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