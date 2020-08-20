سودانيون بتركيا يناشدون الخارجية والداخلية

ناشدت مجموعة من السودانيين في تركيا معظمهم من الطلاب، وزارة الخارجية والوزير المكلف، لمساعدتهم في حل مشكلة عدم تجديد الجوازات بالسفارة السودانية في تركيا.

وقالت المجموعة في مناشدة للخارجية: “نحن مجموعة من السودانيين ومعظمهم من الطلاب، جدوازات سفرنا السودانية انتهت أو على وشك الانتهاء، ولكن السفارة والقنصلية لا يجددون الجوازات، مما يضطرنا للسفر إلى السودان، وفي ظل غلاء تذاكر الطيران، والأسوأ من ذلك في ظل جائحة الكورونا، وكل الدنيا تنصح مواطنيها بعدم الخروج إلا عند الضرورة.

وأضافت: في مثل هذه الطروف كان من الأولى أن تتكرم السفارة بتمديد الجوازات لمواطنيها بواسطة الختم حتى تفرج الأمور وترجع إلى طبيعتها ومن ثم يستطيع الناس السفر إلى السودان لتجديد الجوازات.

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وتابعت: في نفس الوقت الخارجية والداخلية أرسلت وفودها للخليج ولأوروبا لعمل الإجراءات للسودانيين الموجودين هناك، فلماذا لم يتم التعامل مع السودانيين الموجودين في تركيا بالمثل؟

وأتمت: أملنا كبير في أن نجد استجابة من سيادتكم، نسبة للظروف العامة خاصة وأن معظم الجالية هنا من الطلاب، وقد لا يكون لجميعنا المقدرة الكافية لتحمل نفقات السفر من وإلى السودان في الظروف الحالية التي أدت إلى غلاء تذاكر السفر وإجراءاتها المختلفة كما تعلمون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)