تدابير لتحقيق الإستقرار الأكاديمي لطلاب جامعة المناقل

شدد الإجتماع المشترك بين إدارة جامعة المناقل للعلوم والتكنولوجيا برئاسة بروفيسور عبد الناصر محمد فضل السيد مدير الجامعة ود. عبد الله الفكي أمين الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الجزيرة على ضرورة تجهيز سكن الطلاب ومعالجة كافة المشاكل التي تواجههم . وأكد مدير الصندوق بحسب سونا، حرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والصندوق لدعم الإستقرار الأكاديمي والإجتماعي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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