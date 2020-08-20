اتحاد العاصمة الجزائري: مفاوضات “الغربال” شائعات

نفى المدير الرياضي لاتحاد العاصمة الجزائري، عنتر يحيى، الشائعات التي راجت مؤخراً حول تفاوضه مع اللاعب السوداني محمد عبد الرحمن يوسف “الغربال”، مهاجم أهلي بوعريج.

وقال يحيى خلال ندوة صحافية أمس الأربعاء: “لدينا قائمة تضم عدة لاعبين، نراقب أوضاعهم في الوقت الحاضر للحصول على خدماتهم خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية”.

وتابع: “البعض ينشر الشائعات حول اتصالنا بالمهاجم السوداني محمد عبد الرحمن “الغربال”، ومن هذا المنبر أؤكد أننا لم نتفاوض معه أبداً، ولم نتصل به”.

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وأضاف الدولي الجزائري السابق بحسب صحيفة آخر لحظة: “أؤكد أنني لست هنا لأبيع الأحلام لأنصار اتحاد العاصمة، بخصوص الفوز بلقب إفريقي.. لكننا سنعمل بجدية لتحقيق ذلك”.

وختم: “لدينا جهاز فني على أعلى مستوى، وهو ملائم لطريقة عملنا، وللمشروع الذي نطمح لإنجازه في السنوات المقبلة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)