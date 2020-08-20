محاكمة “دسيس مان” وصاحب المزرعة

أوقعت محكمة النظام العام بالحاج يوسف أمس عقوبة الغرامة (20) ألف جنيه في مواجهة صاحب مزرعة وموزع أغاني لإحيائهم حفل في منتصف الليل دون حصولهم على ترخيص وذلك بمنطقة سوبا وقررت المحكمة حبس المدانين (6) أشهر في حالة عدم دفعهم للغرامة.

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وفي الوقت نفسه غرمت المحكمة بحسب صحيفة آخر لحظة، (دسيس مان) مبلغ (5) آلاف جنيه والجلد (40) جلدة لإدانته بتعاطي الخمر، وذلك على رفضه لإيقاف الحفل، الأمر الذي دفع الحضور والعازفين بالانسحاب عند انتهاء الزمن المحدد لإقامة الحفلات من قبل السلطات، وعند وصول شرطة النظام العام بشرق النيل حاول المتهم (دسيس مان) اعتراضهم، وتم القبض عليهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة، ودونت بلاغاً تحت نص المادة (78) من القانون الجنائي المتعلقة بتعاطي المخدرات في مواجهة (دسيس مان) وتدوين بلاغ في مواجهة صاحب المزرعة لمخالفته قانون النظام العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)