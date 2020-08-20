رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يتوجه إلى دولة تشاد

توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم إلى دولة تشاد في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس إدريس دبي. وسيجري رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس التشادي في إطار التواصل وتعزيز العلاقات الثنائية كما تتناول الزيارة بحسب سونا، قضايا دول الجوار والمحيط الإقليمي. وكان في وداعه بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الفريق الركن إبراهيم جابر و الأمين العام للقصر الجمهوري الفريق محمد الغالي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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