توقعات بهطول أمطار غزيرة وتحذيرات للمواطنين

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة في أجزاء من ولايات (القضارف، سنار، النيل الأزرق، “كردفان الكبرى”، دارفور الكبرى”، وذلك خلال اليوم الخميس حتى صباح يوم غد الجمعة. Advertisements وعلى مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة والقاطنين بالقرب من مجاري المياه والخيران توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة بحسب (الهيئة العامة للأرصاد الجوية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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