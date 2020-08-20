إنجلاء أزمة غاز الطبخ بشندي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن منسق لجان التغيير والخدمات بمدينة شندي بولاية نهر النيل قاسم صالح عن بدء إنجلاء أزمة الغاز بالمحلية والتي استمرت لمدة عام كامل ، وأكد وصول (كوتة) للمحلية تبلغ 8 ألف أنبوبة.

وطالب بإلغاء قرار تزويد المحلية بالغاز من بورتسودان لتقليل تكاليف الترحيل ، وكشف في الوقت ذاته عن أن حكومة الولاية ستعلن تشكيل لجنة إزالة التمكين خلال اليومين القادمين وبدورها ستقوم المحلية بتشكيل لجان فرعية لإزالة التمكين .

وكشف صالح عن تقدمهم بتصور كامل لوالي الولاية لزيادة حصة المحلية من الدقيق إلى 2350 جوال بدلاً من 990 جوال.

ولفت إلى مطالبتهم بتخصيص حصة دقيق للمناسبات ، وحصة خاصة بالمطاعم بالسعر التجاري وذكر أن حصة الأخيرة تبلغ 60 جوال بالتجاري.

ورحب منسق التغيير بقرار الوالي بتشغيل مستودعات عطبرة لأنها ساهمت في تسهيل تزويد المحلية بالوقود ، وانتقد في الوقت ذاته استمرار وكلاء الغاز التابعين للنظام البائد وأكد بحسب صحيفة الجريدة، دخول تجار للمتاجرة ببيع الغاز في السوق الأسود.

وانتقد ما وصفه بانتفاء هيبة القانون وأردف حتى لوقمنا بتدوين بلاغات ضد تجار السوق الأسود للغاز لا نشعر بأن القانون سيوصلك لنيل حقك .