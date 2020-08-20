جوبا.. انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والشعبية جناح الحلو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إنطلقت صباح اليوم بفندق بريميد بجوبا جلسات التفاوض بين وفد الحكومة برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الإنتقالي ووفد الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو، برئاسة الأستاذ عمار آمون السكرتير العام للحركة، وبحضور فريق الوساطة الجنوبية بقيادة المستشار توت قلواك.

وأوضح توت قلواك في تصريح صحفي أن الطرفان عقدا جلسة إجرائية قدم خلالها جدول موضوعات وبنود التفاوض ومن ثمّ رفعت الجلسة لمزيد من التشاور والتنسيق وسيعاود الطرفان عقد جلسات التفاوض غداً.

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