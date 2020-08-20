مصير الكاردينال بيد الطوارئ.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* توقع الكثيرون ان يقوم الاتحاد السوداني للكرة يوم أمس بتعيين لجنة التطبيع بنادي الهلال برئاسة الكاردينال

* ولكن نما إلي علمي من بعض الأصدقاء في الاتحاد بأن قرار التعيين ليس من سلطة لرئيس وحده وإنما بقرار من مجلس الإدارة وبالعدم من لجنة الطوارئ المنبثقة من المجلس

* وحتي اللحظة لا ندري متي ينعقد هذا الاجتماع لإجازة تعيين اللجنة حتي تباشر اعمالها بصورة رسمية

* ورغم أن الدكتور شداد اعتمد الكاردينال كرئيس للتطبيع توقعنا أن يقوم الرجل وعلي الفور بحلحلة مشاكل الاعبين المتمثلة في مرتباتهم بالإضافة الي الجهاز الفني

* ولكن وضح أن عودة أشرف كانت مكايدة في التنظيمات التي تصدت للمسئولية خوفا من أن تقطع الطريق أمام عودته في المستقبل

* اربعة اشهر بالتمام والكمال ولاعبوا الفريق لم ينالوا مرتباتهم ولا حافزا ورغم ذلك يتحدثون عن استقرار الفريق

* نعم سيعود الكاردينال لكن ستظل المشاكل المالية كما هي بل ستكون اسوء مما كان لان الرئيس الذي فشل في الوفاء بوعده لا تتوقع منه الا مزيدا من المراوغة والغش

* وقضايا الاعبين الأجانب بالكوم في الفيفا بعد أن انهي مجلس كردنة عقوداتهم ولم يسلمهم حقوقهم

* هولاء الاعبين المواسير ارهقوا خزينة الهلال بسبب تعنت الكاردينال وهو لا يبالي بالقضايا المرفوعة ضد الهلال في الفيفا

* وبالامس لحق عماد محسن المحترف العراقي بركب زملائه في الفيفا وتقدم بشكوي مطالبا بحقوقه من الهلال وبالتالي سترتفع قيمة المطالبات وقد تصل إلي خمسمائة ألف دولار باتعاب المحامين

* لم يمر مجلس في الهلال بهذا السوء وعدم الفهم واللامبالاة ورغم ذلك هناك من يتباكي عليه

* لا نتوقع أن يستفيد الرجل من سلبياته السابقة لان العقلية هي ذات العقلية ولا جديد يذكر بل قديم يعاد

اتجاهات اخيرة

* آدم سوداكال في فتيل

* والحراك الجماهيري وأعضاء مجلس الإدارة وضعت الرئيس في صالة المغادرة

* اذا نجح المجلس المريخي في عزل رئيسه سيكون هذا القرار حدث تاريخي في مسيرة الحركة الرياضية

* انفردنا امس بحديث المحامي محمد حلفا بخصوص طعن أعضاء نادي الهلال ضد الكاردينال

* والقضية أصبحت واضحة بعد الشرح الوافي الذي قدمه في قناة الهلال نهار امس

* علي الأخوة الذين تقدموا بالطعن عليهم تجهيز أوراقهم للجنة القيم والأخلاق بالفيفا