شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* توقع الكثيرون ان يقوم الاتحاد السوداني للكرة يوم أمس بتعيين لجنة التطبيع بنادي الهلال برئاسة الكاردينال
* ولكن نما إلي علمي من بعض الأصدقاء في الاتحاد بأن قرار التعيين ليس من سلطة لرئيس وحده وإنما بقرار من مجلس الإدارة وبالعدم من لجنة الطوارئ المنبثقة من المجلس
* وحتي اللحظة لا ندري متي ينعقد هذا الاجتماع لإجازة تعيين اللجنة حتي تباشر اعمالها بصورة رسمية
* ورغم أن الدكتور شداد اعتمد الكاردينال كرئيس للتطبيع توقعنا أن يقوم الرجل وعلي الفور بحلحلة مشاكل الاعبين المتمثلة في مرتباتهم بالإضافة الي الجهاز الفني
* ولكن وضح أن عودة أشرف كانت مكايدة في التنظيمات التي تصدت للمسئولية خوفا من أن تقطع الطريق أمام عودته في المستقبل
* اربعة اشهر بالتمام والكمال ولاعبوا الفريق لم ينالوا مرتباتهم ولا حافزا ورغم ذلك يتحدثون عن استقرار الفريق
* نعم سيعود الكاردينال لكن ستظل المشاكل المالية كما هي بل ستكون اسوء مما كان لان الرئيس الذي فشل في الوفاء بوعده لا تتوقع منه الا مزيدا من المراوغة والغش
* وقضايا الاعبين الأجانب بالكوم في الفيفا بعد أن انهي مجلس كردنة عقوداتهم ولم يسلمهم حقوقهم
* هولاء الاعبين المواسير ارهقوا خزينة الهلال بسبب تعنت الكاردينال وهو لا يبالي بالقضايا المرفوعة ضد الهلال في الفيفا
* وبالامس لحق عماد محسن المحترف العراقي بركب زملائه في الفيفا وتقدم بشكوي مطالبا بحقوقه من الهلال وبالتالي سترتفع قيمة المطالبات وقد تصل إلي خمسمائة ألف دولار باتعاب المحامين
* لم يمر مجلس في الهلال بهذا السوء وعدم الفهم واللامبالاة ورغم ذلك هناك من يتباكي عليه
* لا نتوقع أن يستفيد الرجل من سلبياته السابقة لان العقلية هي ذات العقلية ولا جديد يذكر بل قديم يعاد
اتجاهات اخيرة
* آدم سوداكال في فتيل
* والحراك الجماهيري وأعضاء مجلس الإدارة وضعت الرئيس في صالة المغادرة
* اذا نجح المجلس المريخي في عزل رئيسه سيكون هذا القرار حدث تاريخي في مسيرة الحركة الرياضية
* انفردنا امس بحديث المحامي محمد حلفا بخصوص طعن أعضاء نادي الهلال ضد الكاردينال
* والقضية أصبحت واضحة بعد الشرح الوافي الذي قدمه في قناة الهلال نهار امس
* علي الأخوة الذين تقدموا بالطعن عليهم تجهيز أوراقهم للجنة القيم والأخلاق بالفيفا
كانت هذه تفاصيل خبر مصير الكاردينال بيد الطوارئ.. بقلم معاوية عيسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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