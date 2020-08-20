تناقض تصريحات والهدف معلوم ..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

و… لازال الاتحاد السوداني لكرة القدم يماطل ، ويماطل في ملف الهلال (الملتهب) فلا لجنته القانونية ، ولا بوتفليقة الكرة السودانية قرروا شئيا سوى تصريحات هنا وهناك لقياس الرائ العام على شاكلة التصريح الذي ادلى به محمد حلفا والذي اشار فيه (ضمينا) لرفض شداد ولا اقول لجنته ، لان اللجنة لا يمكن لها بل مستحيل ان تصدر قرارا قبل ان يوافق عليه بوتفليقة ، ضمنيا اشار حلفا الي انهم ماضون في تعين الخديوي رئيسا للهلال عبر بوابة (التطبيع) وحلفا هذا من الذين يساندون الخديوي عن طريق (وسيط) ، يتبنى افكاره ويخرج على الاعلام مصرحا .

كلنا نذكر تصريح محمد حلفا المخالف لرئيسه في اللجنة القانونية ، فالبروف محمد جلال خرج على اهل الوسط الرياضي عبر اذاعة هوى السودان مؤكدا ان اللجنة القانونية ستقوم بتعين لجنة تطبيع للهلال فوزر انتهاء امد المجلس ، وعلى ما اذكر ان ذاك التصريح كان في الاسبوع الاول من يوليو ، ثم خرج علينا محمد حلفا نائب محمد جلال بتصريح يخالف تصريحات بورف جلال رئيسه في اللجنة حينما اشار الي ان الاتحاد سيقوم بالتمديد لمجلس الهلال انصياعا لموجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب جائحة كرونا ، وما بين تصريحات حلفا في يوليو وتصريحات حلفا في اغسطس بون شاسع للغاية قال حلفا بالامس : يحق للاتحاد السوداني التمديد لمجلس الهلال حسب موجهات الفيفا ، واضاف : الصحيح ان يقود الخديوي الهلال بقائمة موحدة حتى لا يحدث تباين اذا تم تعين افراد خارج قائمته التي سلمها للاتحاد .. انتهت تصريحات حلفا او فنقل تعليمات وتوجيهات اسامه، او جوازا قرارات محمد حلفا دون ان تجتمع لجنته لترفع تقريرها لاعضاء المجلس ، ونقول لمحمد حلفا ، نعم من حق الاتحاد (التمديد) ، لكن لعلم فخامتك رفض الخديوي التمديد ، واختار التطبيع ، ليس هذا فحسب بل سلمكم قائمته بعد ان اطاح بكامل مجلسه السابق ، وبالتالي فان الامر بات (تطبيعا ) وليس (تمديدا ) كما تخططون ، وكما ترغبون .

بالطبع فان الفرق كبيرا بين التمديد الذي اقره الاتحاد الدولي لكرة القدم ، والتطبيع الذي تسعون اليه ، المهم عندكم ان يكون الخديوي رئيسا للهلال تمديدا او تطبيعا لا يهم .

اي كانت المسميات عزيزي محمد حلفا تطبيعا او تمديدا فقد كشفت تلك الاحداث ما تخططون له في الغرف خارج مكاتب الاتحاد ، ، لا يهمكم ان يستقر الهلال ، كل همكم كما قلت هو تنصيب الخديوي رئيسا للهلال باي طريقة حتى وان خرقتم موجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

اخيرا اخيرا …!

اذكرك عزيزي محمد حلفا بتوجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن عضويته ، او من ينتسب اليه يقول التوجيه : (اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم توجيهاً لكافة الاتحادات الوطنية بتفعيل لائحة النزاهة والتي اشترطت خلو صحيفة اعضاء مجالس ادارة الاتحاد واعضاءه ومنتسبيه من الادانة بجريمة تمس الشرف والأمانة) .. هذه توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم التي وزعها على الاتحادات الوطنية عزيزي محمد حلفا ، واعتقد انكم تسلمتم نسخة من هذه التوجيهات وهي واضحة الكلمات والمعاني ولا تحتاج الي مادة مفسرة ،فهل ستعملون بها كما عملتم بالتوجيه القاضي بالتمديد للاتحادات ومجالس الاندية بسبب جائحة كرونا ؟ ام انكم تعملون بموجهات الفيفا حسب هواكم ورغباتكم ؟

اخيرا جدا ..!

الان بطرفكم طعن واضح لا لبس فيه ، طعن مرفق بتوجيهات الفيفا ، مصحوبا بادنة واضحة ، مكث فيها من ادين بها في السجن لستة اشهر كاملات ، ودفع غرامة والا كان قد سجن ستة اشهر اخرى حال لم يسدد الغرامة التي فرضتها المحكمة ، فماذا انتم فاعلون يا ترى ؟؟؟

لن يجد بالطبع اللعب بالقانون او تفسير المواد والتوجيهات الصادرة لكم من جمهورية كرة القدم في العالم حسب هواكم ، واعلموا ان شعب الهلال وقادته ملمون بالقوانين وتفاسيرها ، ولن تنطلي عليهم محاولاتكم البائسة للالتفاف حول القانون ، والسعي لتنصيب الخديوي رئيسا للهلال عبر التمديد او التطبيع .

شعب الهلال الذي صبر على الخديوي وخروقات المفوضية ، وتساهل الوزير طيلة ست سنوات تواليا يمكنه ان يصبر على (الطبخة) التي تعدونها ، لان من صبر ست سنوات كاملة لا يهمه ان يضيف اليها ثلاثة اشهر اخرى عمر التمديد او التطبيع ، وقتها لا ادري باي وجه يمكنكم مواجهة الفيفا حال تصعيد الامر اليها .

نواصل

اذهبوا فانتم الطلقاء