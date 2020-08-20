إفتتاح اطول كبري في افريقيا بالسودان قريبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن المهندس أحمد عبد الرحمن المدير العام لمشروع كبري الدباسين اكتمال العمل في الكبرى وافتتاحه في النصف الثاني من العام المقبل.

وعزا تأخر افتتاح الكبرى المقرر له أكتوبر من العام الجاري، لتاثير جائحة كورونا على العمل وتأخر وصول الأجزاء المصنعة في الخارج منوها لوجود ثلاثة (بواكي) مكتملة التصنيع في مصر وفي انتظار الترحيل وأضاف عبدالرحمن في حديثه لبرنامج ( كالآتي) بقناة النيل الازرق ا أن الكبرى الذي يبلغ طوله واحد كيلومتر و670 متر يعتبر الاطول في افريقيا ويحتوي على مسارين بكل اتجاه، وعدد ٣٠ محور قد اكتمل العمل في المنشأ التحتي بنسبة ١٠٠٪..