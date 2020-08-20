تصريحات مثيرة لبوب بشأن ارجاع صادر المواشي

الخليج 365 :

كشف أستاذ الاقتصاد البروفيسور عصام الدين عبدالوهاب بوب أن قطاع الصادر يعيش نفس حالة الفوضى التي عمت كل مناشط الاقتصاد السوداني. وأوضح بوب في تصريح صحفي أن أساس رفض المواشي السودانية مبني على نقص المناعة التي يتم بنائها عن طريق السلطات البيطرية. ويتم ترحيلها إلى موانئ خارج البلاد. وقال بوب أن مستويات المناعة غير قياسية ولذلك يتم ارجاعها الأمر الذي أدى إلى نفوق كميات مقدرة منها وما هو مجزي أن أسعار الصادر قد تكون أقل من أسعار اللحوم داخل السودان وهذا يثير تساؤل عن جدوى التصدير الاقتصادية ويفتح الباب أمام تساؤلات عديدة هل تعود عائدات التصدير للسودان أم أن الصادر في حد ذاته هو آلية لتهريب الثروة خارج البلاد. ويرى بوب أن مسئولية الخسائر ستكون على حساب المصدرين وإذا كانت إجراءات التحصين والترحيل صحيحة. وتساءل بوب لماذا لا يوجد تأمين على الصادر؟.