الكاظمي يحمل رسائل هامة للبيت الابيض.. بقلم محمد عبد الله 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع المفترض ان يكون الرئيس الامريكى دونالد ترامب قد استقبل اليوم الخميس 20 اغسطس رئيس وزراء العراق بحسب بيان سابق صدر فى واشنطون وبغداد.

ويتطلع الكثير من العراقيين الى نجاح الزيارة ، واوضح مظاهر ذلك ابلاغ الادارة الأمريكية بضرورة احترام إرادة الشعب العراقى ، والتعامل مع قرار البرلمان العراقى القاضى بخروج القوات الأجنبية من البلد ان يتم التعامل مع هذا القرار باعتباره رأى الشعب عبر ممثليه المنتخبين.

النائب عن تحالف الفتح الأستاذ محمد البلداوي كشف عن فحوى رسالة من المفترض ان يبلغها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الإدارة الأمريكية مفادها ان العراق لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية والدولية وليس طرفا بها ، وهذا يعنى ضرورة ان يعى الأمريكان المطلوب منهم وهو تجنيب العراق أى تصرفات تجعله ساحة لتصفية حسابات امريكا مع خصومها .

السيد البلداوى اكد ان السيد الكاظمى

سيناقش مع ترامب جدولة إخراج القوات الأمريكية من العراق ، بالإضافة إلى بعض الملفات الأمنية والاقتصادية المتعلقة بالمشتركات بين البلدين.

المكتب الاعلامى للسيد الكاظمى اكد ان السيد رئيس الوزراء سيبحث مع ترامب في واشنطن خلال الزيارة ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين ، والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، والتعاون في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار ، وسبل تعزيزها ، بالإضافة الى ملف التصدي لجائحة كورونا ، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

جدير بالذكر ان الكاظمى يترأس وفدا وزاريا رفيع المستوى فى هذه الزيارة ، وسوف يستأنف الجولة الثانية من المفاوضات العراقية الأمريكية التي انطلقت جولتها الأولى في الحادي عشر من شهر يونيو 2020.

ان هذه الملفات التى حملها السيد الكاظمى معه فى زيارته الى امريكا تمثل وجهة نظر غالب العراقيين وتعتبر رسائل هامة يضعونها

فى بريد البيت الابيض.