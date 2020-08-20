السفير بدوي يتجاوز حدوده ويستحق العقاب

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تغليب رؤية حزبه ومتبنياته الفكرية ومواقفه السياسية على رؤية الحكومة هو مادفع الناطق بإسم الخارجية السفير حيدر بدوى صادق الى الحديث عن امكانية التطبيع مع العدو الصهيونى ، وقوله ان مراعاة مصالح السودان قد تقتضى التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل ، وهو الأمر الذى اثار استغراب ودهشة وزير الخارجية المكلف السيد عمر قمر الدين ، وقد نفى السيد الوزير وبشكل قاطع ان تكون قضية العلاقة مع اسرائيل قد نوقشت أصلا ، مبينا ان الناطق الرسمى بإسم الخارجية السفير حيدر بدوى قد تحدث عن امر غير صحيح وهو يقول انه لاينفى قيام اتصالات مع اسرائيل ، ثم جاء القرار بعد ذلك باعفاء السفير حيدر من منصبه كناطق بإسم الخارجية على خلفية هذه التصريحات ، وكان الاجدر بالمؤسسة التى انتهك حرمتها ونسب اليها ما هو غير صحيح ان تستغنى عن خدماته جملة وتفصيلا فهو رجل لم يحترم مايمليه عليه الواجب من ضرورة التقيد بالخط العام لاتغليب الرؤية الحزبية والمنطلق الفكرى فى الادلاء بتصريحات من موقعه الرسمى مما يثير الالتباس ويوقع الجميع فى الارتباك.

ولمن لايعرفون السفير بدوى فهو ينتمى للحزب الجمهورى بزعامة محمود محمد طه الذى لم يكن يرى باسا فى إقامة علاقات مع اسرائيل بل كان مؤيدا لخطوة مصر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد ، ومن هذا المنطلق جاءت كلمات السفير حيدر الذى لم يكتف باعلانه امكانية تطبيع السودان مع العدو الاسرائيلى والمصلحة المشتركة التى سيجنيها الجانبان من الخطوة بحسب قوله ، لم يكتف بذلك فحسب بل راح يهنئ الأمارات حكومة وشعبا بالخطوة التى تم اتخاذها واثارت غضب واستنكار واعتراض كل الاحرار الا من اراد الذل والهوان أو قصيرو النظر وعديمو الوعى كهذا السفير أو حزبه قيادة وقاعدة.

وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية السفيرحيدر بدوى صادق قد أدلى بالافادات التالية لقناة اسكاي نيوز (الظبيانية التى تلطخت بالعار وهى تجرى مقابلة مع الجزار نتنياهو كاول قناة عربية تقع فى هذا الاثم وترتكب هذه الخطيئة) ، قال حيدر بدوى :

– نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية وعلى مصلحة السودان دون التضحية بالقيم والثوابت.

– الخارجية السودانية تتطلع للاضطلاع بقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتوقيع سلام.

– السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام.

– لا ننفي وجود اتصالات بين الخرطوم وإسرائيل.

– ما من سبب لاستمرار حال العداء بين السودان وإسرائيل.

– خطوة الإمارات بتوقيع سلام مع إسرائيل جريئة وشجاعة وترسم خط السير الصحيح لبقية الدول العربية.

ومباشرة تم الرد على السيد السفير ، وجاء عبر تصريح صحفي من وزير الخارجية المكلف السفير عمر قمر الدين الذى قال :

تلقت وزارة الخارجية بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق الناطق باسم الوزارة عن سعي السودان لإقامة علاقات مع اسرائيل ، وأوجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج لتوضيح.

تؤكد وزارة خارجية جمهورية السودان أن أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن.

وحاول السفير حيدر ان يوضح موقفه بقوله :

صرحت لوسائل إعلام عديدة ، سودانية وغير سودانية ، بخصوص التطبيع مع إسرائيل كمواطن سوداني حر مكنته ثورة شعب حر أن يصدح برأيه ، لا كسفير مسؤول في الخارجية فحسب ، أعادته الثورة إلى موقعه ليساهم في البناء الوطني. ذلك لأنني شعرت بأن وزارة الخارجية مغيبة ومتروكة في الظلام فيما يتعلق بهذا الملف.وكل تصريحاتي لم تجافي الدقة المطلوبة في مثل الحالة الملتبسة التي وضعتنا فيها الحكومة كموظفي خدمة مدنية. ظلت وسائل الإعلام تطلب مني تصريحات بخصوص ما صرح به وزير الاستخبارات الاسرائلي. وظلت الحكومة صامتة. ولَم أقل أكثر من كون أن الرئيس البرهان وضع السودان في المسار الصحيح بلقائه برئيس الوزراء الإسرائلي . وعدم خروج أي مسؤول سوداني لنفي ما صرح به رئيس المخابرات الإسرائيلي جعلني استنتج أن خط التطبيع هو الذي تسلكه الدولة . وعلى ذلك بنيت تصريحاتي التي نفتها الوزارة في تصريحها المقتضب.

وهذا القول من السيد بدوى قول متهافت لاقيمة له فهو فى هذا المنصب مطالب ان لايقول بإسم البلد ما يتوصل إليه عن طريق الحدس والخيال ، وإن لايتخذ المنبر العام وسيلة للتعبير عن ارائه الخاصة أو اراء حزبه وجماعته ، وهو مطالب ان يلتزم بما يتم تقريره من المجموع وإن لايصدر عنه تصريح وهو فى المنصب الرسمى إلا وفقا لهذه الضوابط ، وهذه امور واضحة لاتحتمل الاجتهاد ، ويلزم الوقوف بصرامة عند الحد وهو هنا عدم نقاش الوزارة للعلاقة مع العدو الصهيونى ، ويجب على السفير حيدر ان يقف عند حده أو يترك منصبا لايستحقه وهو ليس أهلا له ، وهو بهذا الكلام انما يتجاوز حدوده بالحديث عن التطبيع بل انه يستحق العقوبة وذلك على الاقل بابعاده عن الوزارة بشكل كامل وليس فقط عزله من منصب الناطق الرسمى بإسم الوزارة.