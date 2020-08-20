عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 20 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

لجان المقاومة تواصل التصعيد وتدعو لموكب اليوم

الاتحادي الموحد يتعهد بالوقوف مع مفصولي شركة كنانة

صحة الخرطوم: توفر الخدمات الصحية للمصابين بكورونا في مراكز العزل

وزير التربية والتعليم : فتح المدارس في موعدها 27 سبتمبر المقبل

شعبة الماشية : خسائر المصدرين بلغت (105) مليار من إرجاع البواخر

جعفر خضر : المكون العسكري لا يريد أن تصل لجنة اديب إلى نهاياتها حتى لا تطاله يد العدالة

بروف تاور ووالي الخرطوم يلتقيان لجنة الوساطة بين الهواوير والجموعية

مسار الوسط: ميول حمدوك المناطقية والفكرية والاجتماعية أفسدت مكتبه

انجلاء أزمة غاز الطبخ بشندي

الشعبية: هجوم مسلح يصيب ويقتل شخصين بولاية جنوب كردفان

وزير الخارجية يصدر قرارا باعفاء الناطق باسم الخارجية

وحدة حماية الاسرة والطفل تعيد طفل رضيع الى حضن والدته بعد بلاغ باختفائه

والي الجزيرة يلغي العقودات الخاصة بالخدمة المدنية

التيار

بحث ترتيبات المصادقة على ميثاق الدول المشاطئة

حركة جيش تحرير السودان تؤكد سعيها لطي صفحة الاحتراب

عضوات مجلس السيادة عائشة ورجاء تلتقيان المجموعة النسوية (منسم)

صاعقة تودى بحياة ثلاثة طلاب واصابة اخرين بخلوة بشمال دارفور

إسرائيل: نجري مباحثات مع السودان ونأمل في التوصل لاتفاق سلام

والي الخرطوم يعفي المدير التنفيذي لمحلية كرري

المحكمة تحيل ملف عطا المنان للنيابة

دعوة لمراجعة تسعيرة صناعة الخبز

إجتماع لتأمين إمتحانات الشهادة الثانوية

لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً تتخذ قرارات هامة

الصيحة

التربية: فتح المدارس في موعدها 27 سبتمبر المقبل

لجان المقاومة تُواصل التصعيد الثوري وتغلق عدداً من شوارع الخرطوم

الضعين تشهد جريمتي قتل بشعتين

محتجون يغلقون طريق كوستي- الأبيض

الشيوعي: الحكومة على حافة السقوط

برطم لـ(الصيحة): السيادي تغوّل على الوثيقة الدستورية وأصبح حاكماً

(حميدتي) يلتقي سلفا ويُؤكِّد توقيع اتفاق السلام خلال أيام

السيول تجرف أحد كبار المزارعين وابنه بالقضارف

أخبار اليوم

الخارجية تطيح بالناطق الرسمي بإسمها بعد تصريحاته حول العلاقات مع إسرائيل.

قرارات مهمة للجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً.

في ذمة الله.. الصحفي الكبير كمال حسن بخيت.

وزير سابق يتهم مستشار لحمدوك بتخريب الاقتصاد ويحث على إبعاده.

وزير الخارجية يصدر قرارا باعفاء الناطق باسم الخارجية.

الصحة: توفر الخدمات العلاجية مجانا لمرضى كورونا بمراكز العزل الأولية بمستشفيات الخرطوم.

آخر لحظة

التغيير: مخابرات دولية تعرقل مسيرة الحكومة

بعد تعيين واليتين .. تسمية امرأة مديراً تنفيذياً

إعادة ملف قضية الحاج عطا المنان للنيابة

الموساد يكشف معلومات جديدة حول التطبيع مع السودان

(105) مليون خسائرالمصدرين بسبب إرجاع شحنات ماشية

الوطن

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اقالة الناطق الرسمي لوزارة الخارجية بسبب حديثه عن التطبيع مع إسرائيل

وزير الطاقة المقال :كبير مستشاري حمدوك سبب الخراب الاقتصادي

مناوي:حكومة الحرية والتغيير سقطت

التربية :المدارس ٢٧ سبتمبر

ضبط عملات اجنبية مهربة عبر مطار الخرطوم

وفاة الصحفي الكبير كمال حسن بخيت

السوداني

وزارة الصحة السودانية تحذر من موجة ثانية لـ« فيروس كورونا»

وزير الاستخبارات الإسرائيلي يعلن تفاصيل اتفاق مع السودان

وزارة التربية والتعليم: فتح المدارس في موعدها 27 سبتمبر المقبل

الإعلان عن افتتاح أطول كوبري في أفريقيا بالسودان العام المقبل

الحكومة السودانية ومسار دارفور يستأنفان جلسات التفاوض حول الترتيبات الأمنية

مدير ميناء هيدوب: ميناء سواكن والمحجر البيطري اصبح لا يصلح للصادر

النيل الدولية

السودان يقترح تعديل اتفاق سد النهضة بعد 10 سنوات

شعبة المخابز بالخرطوم تطالب بزيادة أسعار الخبز

إصابة ومقتل شخصين في هجوم مسلح بجنوب كردفان

توت:لا خلافات كبرى في ملف الترتيبات الامنية لمسار دارفور

“الطوارئ الاقتصادية” تُصدر حزمة قرارات لمحاصرة تهريب الذهب

اقالة المتحدث باسم الخارجية من منصبه

القوات المسلحة

استئناف مفاوضات الترتيبات الأمنية بين الحكومة و”مسار دارفور”

اعفاء الناطق الرسمي باسم الخارجية من منصبه

الدفاع المدني : ارتفاع في مناسيب نهر النيل والعطبراوي

التربية: فتح المدارس في موعدها 27 سبتمبر المقبل

صوت الأمة

إعفاء الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية بسبب إسرائيل

المهدي يناقش مع رؤساء حزبه بالولايات المنشور التنظيمي والحملات التعبوية

توقعات بوصول سعر الدولار لـ 210 جنيه بنهاية 2020

الانتباهة

ﺍﺣﺒﺎﻁ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﺨﺒﺄﺓ ﻓﻲ ﺃﻏﺮﺏ ﻣﻜﺎﻥ

ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺍﺳﺘﺘﺒﺎﺏ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻜﺄﺱ ﻭﺷﻄﺎﻳﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺈﺳﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤُﻘﺎﻝ ﻳﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ ‏( ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮ ‏) ﻭﻳﻜﺸﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ

ﻣﻄﺎﺭﺩﺓ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻹﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺼﺎﻏﺔ

ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺳﻔﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺿﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺣﻀﻦ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻼﻍ ﺑﺈﺧﺘﻔﺎﺋﻪ

ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺈﺳﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ

ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﻐﺮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ