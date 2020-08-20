الرئيس الإيراني يوجه رسالة هامة وعاجلة إلى دول الجوار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، دول الجوار “إلى أن تثق أن إيران لن تستخدم قوتها العسكرية ضدها”.

وأكد روحاني، خلال إزاحة وزارة الدفاع الإيرانية الستارعن محرك توربوفان 700 المحلي الصنع، أن “استراتيجية إيران للردع، دفاعية، وهي لا تتبع استراتيجية الهجوم على أي دولة”، مشيرا إلى أن “الإنتاج والتحقيق والمساعي الإيرانية في المجال الدفاعي تصب في الاستراتيجية الردعية الدفاعية وليس لدينا استراتيجية هجومية”، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وقال إن “سماء إيران ينبغي أن تكون آمنة، وينبغي أن نكون قادرين على التصدي لأي طائرات مسيرة تخترق أجواءنا”، مشددا على أن إيران لا تريد احتلال أي مكان ولا تريد أذية أي شعب في العالم.

وتابع قائلا: “على جيراننا أن يكونوا واثقين من أن قدرات إيران الدفاعية لصالحهم”.

ولفت روحاني إلى أن “إيران تعرضت لحرب استمرت 8 سنوات وتعرض جيرانها في الكويت للاحتلال، وتم احتلال أفغانسان وتعرض العراق للغزو الأمريكي، وعلى الرغم من كل هذه التطورات في دول جوارنا، إلا أننا لم نغير استراتيجيتنا الردعية الدفاعية”، مؤكدا أن الصاروخين اللذين جرى الكشف عنهما اليوم دليل على أن إيران تسعى إلى تصنيع أسلحة دفاعية وردعية.

وأعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، في وقت سابق اليوم، عن “التوصل إلى صنع صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم باسم” الشهيد أبو مهدي المهندس” وصاروخ باليستي بمدى 1400 كم باسم “الشهيد الحاج قاسم سليماني”.