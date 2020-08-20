صحيفة تفجر مفاجأة عن “المخضرم” بدر البوسعيدي وقصة الخلافات الخليجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

زعمت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن تعيين بدر البوسعيدي وزيراً جديداً للخارجية في سلطنة عُمان جاء بعد يوم من تحدث سلفه يوسف بن علوي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي على خلفية اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

الصحيفة الاسرائيلية أرادت سريعاً دس السم في العسل فقالت إن البوسعيدي تلقى على الفور تهنئة من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر، حيث كتب “أهنئ الأخ والصديق العزيز معالي بدر البوسعيدي على تعيينه وزيرا للخارجية في سلطنة عمان الشقيقة”.

وقالت الصحيفة إن وسائل إعلام محلية وعربية لفتت إلى أن الإقالة تمت بعد محادثة بن علوي مع أشكنازي، لكنها لم تصل إلى حد وصفها بأنها عامل حاسم وراء الخطوة، مشيرة إلى عدد من القضايا الأخرى مثل العلاقات المتوترة مع قادة دول الخليج الأخرى. حسب زعمها

وأوضحت الصحيفة، أنه من خلال التعديل الحكومي، أعطى السلطان المحفظة الخارجية لعضو مخضرم والمدير العام السابق لوزارة الخارجية بدر البوسعيدي.

وبحسب تقارير في وسائل إعلام عربية، درس البوسعيدي الاقتصاد والدبلوماسية في جامعة أكسفورد، ولعب دورا في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة قبل الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

ووفق حساب الوزارة العمانية على تويتر، ناقش وزيرا الخارجية الإسرائيلي والعماني، يوم الإثنين، التطورات الإقليمية، وجددت عُمان التزامها بـ “سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط”. وناقش الجانبان أيضا ضرورة استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين “لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وقال أشكنازي على تويتر إنه وبن علوي ناقشا أيضا اتفاقية التطبيع التي توصلت إليها إسرائيل مع الإمارات وضرورة تعزيز العلاقات بين الدولتين، مضيفاً: “الجانبين اتفقا في نهاية الدعوة على البقاء على اتصال مباشر ومستمر ومواصلة الحوار بين الدولتين لتعزيز عملية التطبيع في الشرق الأوسط”.