النيل الأزرق يحاصر مناطق بالجزيرة

حاصر فيضان النيل الأزرق غالب قرى ومناطق ولاية الجزيرة ودخل إلى العديد من المناطق مهدداً المنازل والمباني الأخرى، وقال شهود عيان بأن مناطق المسعودية والجدايد كانت الأكثر تأثراً بالفيضان، حيث اخترق النيل المتاريس التي وضعها الأهالي الذين تفاجأوا به صباح أمس، يدخل عشرات المنازل التي يهددها بالانهيار.

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ومن جانب آخر بحسب صحيفة آخر لحظة، غطى فيضان النيل شارع (الخرطوم – مدني) القومي تماماً، مما أدى إلى صعوبة الحركة فيه، وشكا مواطنون من عدم وجود أي جهد حكومي لتلافي الوضع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)