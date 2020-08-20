تنكر حمدوك للثوار.. هل تكون القشة التى ستقصم ظهر الرجل؟

يقول تجمع لجان المقاومة ان تنكر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك للثوار الذين قصدوه لتسليمه مذكرة مطلبية، وتمنعه ورفض مقابلتهم كانت بمثابة سهم في جسد كل من تكبد المشاق للتعبير وتسليم حمدوك مذكرة ناقمة على اداء الحكومة، من واقع ان هؤلاء الشباب هم من جاءوا الى سدة الحكم، ولكن الرجل نسى او تناسى ان من جاءوا ليعبروا عن رفضهم لمستوى اداء الحكومة، هم المسؤولون عن حماية الثروة واداء الحكومة التي جاءوا بها. حمدوك دفع بموظف لاستقبال الثوار الامر اغضبهم واعتبروه استفزازاً وعدم تقدير لهم.

ويبدو ان حمدوك ليس لديه ما يقوله للثوار ولذلك اختار التهرب منهم لانه ليس لديه ما يقوله، خصوصا وانه قد تسلم في ٣٠ يونيو الماضي مذكرة بذات الفحوى تحت مسمى تصحيح المسار طالبته بمعالجة اوجه الخلل وتنفيذ اهداف الثورة.

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المتظاهرون عندما اصطدموا بواقع الاستقبال المرير اثروا اقتحام مجلس الوزراء فما كان من الشرطة الا ان استخدمت القانون تحت بصر وسمع حمدوك وكانما لسان حاله يقول للشرطة اضربوهم.

استفهامات كثيرة تركتها حالة الشقة القائمة التى باتت امراً واقعاً بين حمدوك وشباب الثورة، خصوصاً وانهم اعلنوها واضحة بانهم سيمضون في التصعيد، فهل سيطيحون برئيس وزراء الثورة غير ماسوف عليه كما اسقطوا بالامس الرئيس السابق عمر البشير.

تقرير :عبد الكريم الطاهر

صحيفة الوطن