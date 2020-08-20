شداد يتحدى وزارة الشباب.. ويدير ظهره للطوارئ

وضع رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، بروفيسور كمال حامد شداد، وزارة الشباب والرياضة على المحك عندما أعلن في تصريحات صحافية ساخنة أن اتحاده غير معني ببروتوكول صحي تضعه الوزارة السودانية، لأن لديهم بروتوكول صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وهي الجهة المعنية بنشاط كرة القدم في كل العالم وليس غيرها.

وأوضح شداد في تصريحاته بحسب صحيفة آخر لحظة: (بروتكول فيفا تم إعداده بواسطة منظمة الصحة العالمية، بمشاركة ممثلين للجان الطبية للاتحادات الطبية القارية الستة.

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وواصل: (اتحاد كرة القدم السوداني ليس معنياً بأي قرار يصدر من وزارة الشباب والرياضة، يتعلق بعودة النشاط، فهي جهة غير مختصة، وقرارها في حكم العدم).

على صعيد متصل قطع شداد بعدم الرجوع للجنة الطوارئ مرة أخرى: (بالقدر نفسه لن نسعى مرة أخرى إلى اللجنة العليا للطوارئ الصحية للحصول على أي موافقة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)