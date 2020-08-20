مناوي: حكومة حمدوك سقطت

أعلن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي سقوط حكومة رئيس الوزراء بسبب اخفاقاتها. وقال مناوي في تغريده له على صفحته بتويتر بحسب صحيفة الوطن : (خرجت الشوارع في 30 يونيو بعد العام من خروجها تندد في اخفاقات الحرية والتغيير، وخرجت في 17 اغسطس ذكرى مرور الحول للوثيقة الدستورية تندد بإخفاقات وما اقترفتها الحرية والتغيير وقوبلت بالعنف المفرط اذا لم نسمي هذا الحال بسقوط ، اذن ما معناه؟؟؟). الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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