القبض على شبكة تتاجر بالأطفال في الخرطوم

نجحت إدارة حماية الأسرة والطفل، في الكشف عن شبكة تتاجر بالأطفال الرضع، وأنهت غموض اختطاف طفل رضيع (حديث الولادة) من والدته داخل مستشفى حكومي أعادته إلى أسرته في وقت وجيز جنوب الخرطوم. Advertisements وكشفت تحقيقات الشرطة عن أن سيدة تدعى (س.ع) أخطرت إدارة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم عن اختفاء رضيعها أثناء تواجدها داخل مستشفى حكومي حضرت إليه بغرض العلاج، وأرشدت الشاكية بحسب صحيفة السوداني، عن سيدة أخرى قالت إنها خدعتها بأنها تريد وزن الطفل لكنها اختفت به في ظروف غامضة . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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