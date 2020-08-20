القبض على خمسة متهمين بالسرقة وضبط المعروضات

تمكنت شرطة الولاية الشمالية بالدبة من القبض على شبكة اجرامية تتكون من خمسة متهمين تخصصوا في السرقات الليلية.

وبالعودة الى التفاصيل فقد وصلت عدة بلاغات متكررة بالسرقات الليليلة التي اصبحت هاجسا يؤرق المواطنين عندها كونت المباحث التي يتمتع افرادها بمهنية عالية بقيادة النقيب معتز الزاكي رئيس القسم والملازم شرطة الحسن عمر الحسن، ومن خلال الرصد والمتابعة وبحسب صحيفة الدار، تم القبض على المتهمين كما ضبط المعروضات وهي عبارة عن هواتف ذكية وادزات كهربائية قيمة كما تعرف الشاكين على المعروضات ومن ثم دونت بلاغات في في مواجهتهم تحت المادة 174 من القانون الجنائي القتل العمد لا زال قيد التحري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)