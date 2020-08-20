للمرة الثامنة السعودية تعيد (15) ألف رأس جديدة من صادر الماشية

أعادت السلطات بالمملكة العربية السعودية، أمس، للمرة الثامنة باخرة محملة بعدد 15 ألف رأس من صادر الماشية السودانية .

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وقالت مصادر مطلعة إن الباخرة (الايمان) تحمل على متنها صادر ضأن بحوالى ١٥ الف رأس .

وأكدت بحسب صحيفة السوداني، أن سبب ارجاعها نقص المناعة عن النسبة المتفق عليها بين الجانبين السوداني والسعودي بواقع (٤٠٪).

وفي أواخر يوليو وأوائل أغسطس الماضيين أعادت المملكة العربية السعودية لذات الأسباب الصحية، بواخر محملة بصادر الضأن السوداني، وطبقاً لادارة جمارك بورتسودان فاق عدد الماشية المسترجعة من السعودية 60 ألف رأس .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)