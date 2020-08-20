مواطن يسدد طعنة لابنه ويرديه قتيلا بالخرطوم

اقدم مواطن يقطن جبل اولياء على قتل ابنه البالغ من العمر ثمانية عشر عاما طعنا بآلة حادة في منطقة الصدر. Advertisements وتشير الوقائع الى ان خلافا وقع بين المتهم والمجني عليه قام على اثره المتهم بتسديد طعنة قاتلة لابنه انهت حياته في الحال, وبعد وقوع الجريمة تم اخطار الشرطة التي اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة وبواسطة الاورنيك الجنائي تم نقل الجثة بحسب صحيفة الدار، للمشرحة كما تدوين بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد ولا زال قيد التحري. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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