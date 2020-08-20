اتهام رئيس الوزراء الكندي بالتستر على “فضيحة أخلاقية كبرى”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجهت اتهامات لرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بشأن قراره بتعليق عمل البرلمان، حيث اعتبره البعض محاولة للتغطية على “فضيحة أخلاقية”.

وطلب ترودو، يوم أمس الثلاثاء، من الحاكمة العامة للبلاد جولي باييت إنهاء الدورة البرلمانية الحالية قبل الأوان.

وأوضح مصدر أن هذه الخطوة تأتي وسط تحقيقات بشأن فضيحة أخلاقية وسياسية تورط فيها ترودو، على خلفية عقد ضخم أبرمته الحكومة الكندية مع جمعية خيرية كان أفراد من أسرته قد تقاضوا مبالغ مالية منها.

ووجه حزبا المعارضة الرئيسان في البلاد دعوة لرئيس الوزراء بالاستقالة، لكن ترودو اكتفى بالاعتذار والإقرار بالخطأ، بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وتورط في “الفضيحة” وزير المال بيل مورنو، الذي قدم استقالته.

وكشفت الصحيفة أن تعليق عمل البرلمان سيؤدي إلى تعليق جميع الأعمال الحكومية، بما في ذلك التحقيق الجاري في الفضيحة.

سبوتنيك