شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الإمارات مهتمة بشراء مقاتلات “إف-35” الأمريكية الحديثة ومستعدة لدفع “مبالغ ضخمة” مقابلها.
موسكو- سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: “الإمارات أعربت عن رغبتها في شراء طائرات أف-35 ونحن ننظر في ذلك”.
ولفت ترامب إلى أن الإمارات مستعده لدفع الكثير من المال في هذا الصدد.
وأفادت تقارير بأن عمليات شراء الأسلحة هذه ستكون جزءًا من صفقة السلام بين الإمارات وإسرائيل، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر بيانًا تفصيليا استثنائيا ليفند هذه الادعاءات، بحسب تقرير لصحيفة “جيروزاليم بوست”.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الإمارات مستعدة لدفع “مبالغ ضخمة” لشراء مقاتلات “إف-35” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.