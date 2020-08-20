ترامب: الإمارات مستعدة لدفع “مبالغ ضخمة” لشراء مقاتلات “إف-35”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الإمارات مهتمة بشراء مقاتلات “إف-35” الأمريكية الحديثة ومستعدة لدفع “مبالغ ضخمة” مقابلها.

موسكو- سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: “الإمارات أعربت عن رغبتها في شراء طائرات أف-35 ونحن ننظر في ذلك”.

ولفت ترامب إلى أن الإمارات مستعده لدفع الكثير من المال في هذا الصدد.

وأفادت تقارير بأن عمليات شراء الأسلحة هذه ستكون جزءًا من صفقة السلام بين الإمارات وإسرائيل، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر بيانًا تفصيليا استثنائيا ليفند هذه الادعاءات، بحسب تقرير لصحيفة “جيروزاليم بوست”.