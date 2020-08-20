قال وزير الدفاع اللواء ياسين إبراهيم، أن جلسة المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح بشأن الترتيبات الأمنية (مسار دارفور) تداولت حول آليات إصلاح وتحديث وتطوير القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، مؤكداً إبلاغ وفد الحركات أن الجهة المنوط بها تحديث وتطوير القوات المسلحة هو مجلس الأمن والدفاع، وأن أمر إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية يتم وفق أسس وإجراءات ومعايير متفق عليها عالمياً.
وقال وزير الدفاع في تصريحات صحفية بجوبا بحسب صحيفة السوداني، إن جلسة أمس ناقشت أيضاً كيفية دمج القوات الذي يتم عبر آليات التحقق والتصنيف والترتيب ومراكز تدريب وتجميع القوات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع: إصلاح المؤسسة العسكرية سيتم وفقاً للمعايير الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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