شاب يلقى مصرعه في ميدان لكرة القدم

دونت شرطة دار السلام بامبدة بلاغا تحت المادة “130” من القانون الجنائي وذلك على اثر تلقي المجني عليه لطعنة سكين اودت بحياته.
وتعود تفاصيل هذه الحادثة الى وجود المتهم في احد الميادين الخاصة بكرة القدم حيث وقعت مشاجرة مفتعلة بين شخصين وعند اقترابهم من المتهم قاموا بالتشاجر معه ليقوم احد المتشاجرين بحسب صحيفة الدار، باخراج سكين تمكن من المتهم من انتزاعها وسدد بها طعنة للمجني عليه في العنق ليتوفى الى رحمة مولاه.
وباخطار الشرطة قامت باتخاذ الاجراءات القانونةي بتحويل الجثمان الى المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة والقبض على المتهم الذي تولى الدفاع عن الاستاذ حربي احمد جميز المحامي ويتابع المتحري الاجراءات لتحديد اولى الجلسات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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