(11) بنكاً تلوّح بالإضراب عن العمل وتمهل المركزي (72) ساعة

لوح (11) بنكاً، بالإضراب الشامل عن العمل، وأمهلوا بنك السودان المركزي (72) ساعة، تبدأ اعتباراً من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل للاستجابة لمطالبهم، بمنح اللجان الإدارية التي كونها البنك المركزي للإشراف على عمل البنوك صلاحيات كاملة لتعديل الهياكل والمخصصات للمصارف الحكومية والإسراع بملء الفراغ الإداري.

والبنوك من بينها: (تنمية الصادرات، المزارع التجاري، البلد”الشمال سابقاً”، الزراعي السوداني، العمال الوطني، الأسرة، الثروة الحيوانية، الإدخار، النيلين والسعودي السوداني.

وقالت مصادر مصرفية موثوقة بحسب صحيفة السوداني، إن البنك المركزي يماطل في الرد على مخاطبات لجان تسيير النقابات بالبنوك المذكورة له بمنح لجان المجالس صلاحيات أوسع، مشيراً إلى أن مجالس الإدارات يعينها المساهمون في البنوك بالانتخاب وليس البنك المركزي، والذي قام بتعيين لجان للتسيير بصلاحيات مخفضة للبنوك التي تم حل مجالس إدارتها بواسطة لجنة إزالة التمكين، لافتاً إلى أن الصلاحيات تتلخص فقط في الإعداد للجمعية العمومية وانتخاب مجالس إدارات جديدة، وعندما تأخر عقد الجمعيات العمومية بسبب جائحة كورونا ومسببات أخرى، استمرت هذه اللجان المعينة من البنك المركزي في إدارة تلك البنوك بدون صلاحيات كافية لاتخاذ قرارات كتحسين الرواتب.

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وطالبت النقابات بمنح هذه اللجان صلاحيات تمكنها من إصلاح أجور العاملين وعدم انتظار تكوين مجالس الإدارات والذي يتضرر العاملون بالبنوك من جراء هذا التأخير.

وطالبت لجان التسيير بالبنوك الحكومية أمس الأول محافظ بنك السودان المركزي بالإسراع الفوري لحل هذه المشكلة والتدخل الإداري لإنقاذ بنك الأسرة من الانهيار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)