لجان التسيير بالبنوك الحكومية تطالب بمنح لجان التسيير صلاحيات كاملة

طالبت لجان التسيير بالبنوك الحكومية محافظ بنك السودان المركزي باصدار امر يمنح بموجبه اللجان الادارية التي كونها البنك المركزي للاشراف على عمل البنوك صلاحيات كاملة لتعديل الهياكل والمخصصات للمصارف الحكومية والاسراع بملء الفراغ الاداري بجانب تكوين لجان بالتنسيق مع لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد ودعم اللجان التسييرية المعتمدة لدى المصارف للاضطلاع بدورها في ازاحة التمكين والمفسدين ومحاسبة كل من تلاعب بالمال العام وحتي ينتعش الاقتصاد الوطني.

ودعت المذكرة التي رفعتها لجان التسيير بالبنوك الحكومية لمحافظ بنك السودان امس الاسراع الفوري بالتدخل الاداري لانقاذ بنك الاسرة من الانهيار.

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وطالبت المذكرة محافظ بنك السودان بالرد عليها في فترة زمنية لاتتجاوز 72 ساعة لاهمية الموضوع ،مؤكدين حرصهم بحسب صحيفة الوطن على التعاون مع الادارة العليا من اجل بناء جهاز مصرفي قادر علي الاضطلاع بدوره ويحافظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة مترحمين على شهداء الثورة.

ووقع على المذكرة ممثلو اللجان التسييرية بالبنوك الحكومية وهي البنك الزراعي السوداني وبنك العمال الوطني وبنك الاسرة ومصرف المزارع التجاري وبنك الثروة الحيوانية وبنك الادخار والتنمية الاجتماعية وبنك النيلين والبنك السعودي السوداني وبنك تنمية الصادرات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)