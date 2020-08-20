(الاستئناف) تؤيد رفض إطلاق سراح قيادات “المؤتمر الشعبي”

أيدت محكمة الاستئناف بالخرطوم، قرار محكمة الموضوع برفض إطلاق سراح متهمي حزب المؤتمر الشعبي (علي الحاج، إبراهيم السنوسي، عمر عبد المعروف) بالضمانة العادية. Advertisements وأعادت محكمة الاستئناف ملف محاكمة انقلاب الانقاذ والتي يواجه فيها الاتهام الرئيس المعزول عمر البشير بجانب 28 متهماً من قيادات النظام السابق، أعادت الملف بحسب صحيفة السوداني، إلى المحكمة التي حددت جلسة الثلاثاء المقبل للسير في إجراءات البلاغ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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