انجلاء أزمة غاز الطبخ بشندي

أعلن منسق لجان التغيير والخدمات بمدينة شندي بولاية نهر النيل قاسم صالح عن بدء انجلاء أزمة الغاز بالمحلية والتي استمرت لمدة عام كامل ، وأكد وصول (كوتة) للمحلية تبلغ 8 ألف أنبوبة.

وطالب بالغاء قرار تزويد المحلية بالغاز من بورتسودان لتقليل تكاليف الترحيل ، وكشف في الوقت ذاته عن أن حكومة الولاية ستعلن تشكيل لجنة ازالة التمكين خلال اليومين القادميين وبدورها ستقوم المحلية بتشكيل لجان فرعية لازالة التمكين .

وكشف صالح عن تقدمهم بتصور كامل لوالي الولاية لزيادة حصة المحلية من الدقيق الى 2350 جوال بدلاً من 990 جوال.

ولفت الى مطالبتهم بتخصيص حصة دقيق للمناسبات ، وحصة خاصة بالمطاعم بالسعر التجاري وذكر أن حصة الأخيرة تبلغ 60 جوال بالتجاري.

Advertisements

ورحب منسق التغيير بقرار الوالي بتشغيل مستودعات عطبرة لأنها ساهمت في تسهيل تزويد المحلية بالوقود ، وانتقد في الوقت ذاته استمرار وكلاء الغاز التابعين للنظام البائد وأكد بحسب صحيفة الجريدة، دخول تجار للمتاجرة ببيع الغاز في السوق الأسود.

وانتقد ما وصفه بانتفاء هيبة القانون وأردف حتى لوقمنا بتدوين بلاغات ضد تجار السوق الأسود للغاز لا نشعر بأن القانون سيوصلك لنيل حقك .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)