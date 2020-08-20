والي شمال دارفور يوجه بعدم التعاقد مع مشغل الكافتيريا الحالي فى الميناء الجديد

قال والي شمال دارفور الأستاذ محمد حسن عربي (وقفت ميدانيا مساء الأربعاء بالميناء البري على حقائق اسعار تذاكر السفر ومشاكل التشغيل و المواطنين بالميناء).

وأضاف الوالي بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (الزيارة جاءت فى اطار الاستجابة للمناشدات من المواطنين بعد الارتفاع الكبير فى اسعار التذاكر والشكوي من سوء الخدمات ).

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وقال الوالي (وجهت مدير عام وزارة المالية باكمال بناء وافتتاح الميناء البري الجديد خلال مدة اقصاها شهرين، وجهت بعدم التعاقد مع مشغل الكافتيريا الحالي فى الميناء الجديد ، ووجهت باستيعاب اصحاب المحلات والباعة خارج الميناء ضمن مخطط الميناء الجديد وتوفير محلات مناسبة للعمل ).

وأضاف الوالي (بناء على عدم وصول التسعيرة الجديدة رسميا حتى مساء الأربعاء، وجهت مدير عام المالية بدراسة وتقييم التعرفة بعد استلامها ورفع تقرير للوالي لاتخاذ المناسب) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)