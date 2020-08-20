تكوين لجنة لمراجعة الإستادات وفق متطلبات (الفيفا) و (الكاف)

أصدر البروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم ، قرارا بتكوين لجنة من الاتحاد السوداني للعبة ، واتحاد الخرطوم المحلي، وناديي الهلال والمريخ، لمراجعة استادات الهلال ، الخرطوم والمريخ

و جاء القرار بحسب (سونا) لتأكيد إستيفاء الإستادات المذكورة متطلبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي، مستعينين ببيوت الخبرة المحلية، والعالمية لمعالجة الإشكالات التي سببت ملاحظات حول الإضاءة والأرضية وغرف اللاعبين، والحكام و الإعلاميين، ومداخلهم، بالأضافة الى غرف الكشف عن المنشطات، والتجليس بالاستاد، وما حوله..

وتم تكوين اللجنة من كل من :

١/ اللواء حقوقي شرطة دكتور عامر عبدالرحمن – رئيساً

٢/ المهندس نصرالدين أحمد حميدتي – نائبا للرئيس

٣/ الدكتور حسن محمد عبدالله برقو – مقرراً

٤/ الدكتور حسن أبوجبل – نائباً للمقرر

٥/ رمزي يحي عبدالله – عضواً

٦/ عمار الصادق – عضواً

٧/ بدرالدين المبارك – عضواً

٨/ ذ هشام محمد احمد – عضواً

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٩/ جمال أحمد عمر – عضواً

١٠/ أسامة عبدالسلام – عضواً

١١/ عبدالرحمن الحاج – عضواً

١٢/ عبدالرافع مقبول – عضواً

١٣/ ممثل نادي المريخ – عضواً

١٤/ ممثل نادي الهلال – عضواً

١٥/ رئيس لجنة التراخيص – عضواً

١٦/ مقرر لجنة التراخيص – عضواً

وكان الكاف والفيفا ، قدد هددا بنقل مباريات المنتخب السوداني لكرة القدم لتلعب خارج السودان إذا لم تتم معالجة الملاحظات المقيدة بشأنها، خاصة استاد الخرطوم .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )