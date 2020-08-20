ظهور حالات شلل أطفال فى بورتسودان

أعلنت ادارة التحصين الموسع بولاية البحر الاحمر ظهور ثلاث حالات اصابة بمرض شلل الأطفال بمحلية بورتسودان في القطاعين الأوسط والجنوبي وأوضحت هيام جنيدابي مدير ادارة التحصين الموسع بالولاية وفق(سونا ) على ضرورة التنوير بالمستجدات لتفعيل عمليات البحث و التقصي المرضي وتكثيف عمليات التطعيم من أجل التصدي المبكر لهذا الداء واشارت الى انطلاقة حملة للتطعيم للأطفال بالولاية في الفترة من السادس والعشرين وحتي التاسع والعشرين من أغسطس الجاري . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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