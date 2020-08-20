الشرطة الفرنسية تعثر على طفل سوداني ميتًا

عثرت الشرطة الفرنسية على جثمان طفل سوداني يبلغ من العمر 16 سنة ميتًا بعد أن جرفته الأمواج، الاربعاء

، ويبدو أنه كان من طالبي اللجوء السياسي من الذين يحاولون عبور القنال الإنجليزي الى المملكة المتحدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”.

وقالت وزيرة المواطنة الفرنسي مارلين شيابا: فقد عثرت الشرطة الفرنسية على الصبي ميتا في الشاطي في مدينة سنقتي الفرنسية في الشمال الفرنسي وذلك بعد يوم من اختفائه.

وأوضحت شيابا، في حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه تم الإعلان عن اختفاء صبي سوداني في الليلة السابقة.

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وكانت الوزيرة الفرنسية، عبرت عن عميق الحزن لوفاة الطفل السوداني وهو يحاول عبور القنال الإنجليزي إلى المملكة المتحدة.

من جهة أخرى، قالت وكالة “رويترز” للأنباء، إنه لم يتم الحصول على تعليق حول الوفاة من الشرطة المحلية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )