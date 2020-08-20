لجنة الطوارئ الاقتصادية تصدر قرارات مهمة بشأن الذهب

اصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في اجتماعها مساء الاربعاء برئاسة الدكتورعبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الرئيس المناوب للجنة حزمة من القرارات شملت تشكيل آلية لمراقبة انتاج وترحيل وبيع وتصدير الذهب تضم الوزارات المعنية والقوات النظامية والسلطات المحلية.

وقال السفيرعمر مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باللجنة في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان قرارات الاجتماع شملت ايضا تعديل منشور بنك السودان باضافة تأهيل المصدر بايداع كمية من عنصر الذهب يحددها بنك السودان لاثبات جدية المصدر وتحفظ لدى بنك السودان لصالح المصدر كما قررت اللجنة كذلك تضمين قائمة السلع الايجابية لمنشورالذهب فيما يختص باستخدام عائد صادرات الذهب وتفعيل التدابير القانونية الخاصة بالتعامل في الذهب والمعادن.

وامنت اللجنة وفق (سونا) على الاجراءات التي اتخذتها لجنة مكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم من اغلاق العديد من البوابات وتقليص عدد حاملي بطاقات الدخول من 15الف بطاقة الى 7الاف شخص كمرحلة اولى بالاضافة الى تركيب كاميرات مراقبة واخضاع كافة الطائرات القادمة والمغادرة لمطار الخرطوم الى التفتيش

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واشار سيادته الى ان اللجنة اجازت العديد من التوصيات لسد كل ثغرات التهريب وعلى رأسها التغيير الدوري لكل موظفي وعناصر كافة الجهات العاملة بمطار الخرطوم

وقال مانيس ان اللجنة استعرضت تقارير اللجان الفرعية التي شكلت في الاجتماع الأخير وخاصة لجنة النظر في مضاربات سوق الذهب، لجنة تحديد اسعار الذهب، اللجنة المكلفة بمراجعة شركات الامتياز العاملة في مجال التعدين، لجنة مكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم، منشور بنك السودان الخاص بالذهب ولجنة ادارة عائدات الصادرات

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )