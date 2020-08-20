ارتفاع غير مسبوق في أسعار الألبان بالخرطوم

سجلت أسعار الالبان الطازجة بالخرطوم يوم الأربعاء ،ارتفاعاً غير مسبوق حيث قفز سعر رطل اللبن الحليب “نصف لتر” الى 60 جنيه بدلاً عن 50 جنيه.
وأرجع عدد مربي الأبقار ارتفاع أسعار اللبن الى ارتفاع أسعار الأعلاف بصورة جنونية بالإضافة لإرتفاع تكاليف الترحيل والوقود ، وقالوا أن بعض المربين باعوا أبقار الحليب للجزارين وتم ذبحها وبيعها كلحوم، لعدم تغطية عائدات بيع اللبن مع الإرتفاع المستمر لأسعار الأعلاف.
وقال عاملون في القطاع لصحيفة أخبار الخليج 365 ستشهد أسعار الألبان ومنتجاتها إرتفاع كبير في الأسواق حيث يباع رطل اللبن حالياً في أحياء الخرطوم بمبلغ 60 جنيها ويتوقع أن يرتفع السعر بصورة كبيرة نسبة لإرتفاع جنوني في أسعار مختلف أنواع الأعلاف لغلاء الذرة والأمباز والمضافات الأخري.
وتوقع بعضهم أن يصل السعر الى 80 جنيهاً خلال الفترة القادمة، وعلق العديد من النشطاء على فيسبوك حول اسعار اللبن وكتب بعضهم (رطل اللبن يدخل شارع ال 60 ويتجه بقوة لشارع الهواء).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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